Kisbolygót is elneveztek a rock and roll himnuszának 100 éve született előadójáról

A száz éve született Bill Haley (1925. július 6.-1981. február 9.) neve egybeforrt a rock and roll történelmével. Pedig a country zenész családba született Haley eredetileg maga is "éneklő cowboy" szeretett volna lenni, 15 évesen már elköltözött hazulról, 1943-ban megjelentett első country lemezét, majd az 1940-es évek végétől kezdve egyre több más stíluselem (szving, bluegras, honky tonk és boogie) jelent meg a zenéjében, mígnem 1954 tavaszán Bill Haley & His Comets nevű zenekarával felvette Max C. Freedman és James E. Myers szerzeményét, a rock and roll első nagy sikereként számon tartott (ezzel pedig a rocktörténetet berobbantó) Rock Around the Clock című számot. Később is számos nagy sláger kapcsolódott a nevéhez: Shake, Rattle and Roll, See You Later Alligator, Burn The Candle vagy a Crazy. Az 1950-es években indult tánczenei forradalom, a fiatalok szabad életmódját hirdető rock and roll népszerűsítése miatt tiszteletéül róla nevezték el az 1999-ben felfedezett 79896 Billhaley nevű kisbolygót.

Country zenésznek indult, a rock and roll himnuszának előadójává vált

A rock and roll első himnuszává vált Bill Haley dala

A Rock Around the Clock valóságos zenei forradalmat robbantott be, ez lett az 1950-es évek tinédzsereinek himnusza, azé a korosztályé, amelyik a korábbiaknál sokkal látványosabban került szembe a szülők életmódjával és értékrendjével, hiszen a rock and roll a tánc, a szerelem és a szabadság életérzését hirdette. Ennek a (sokszor balhékba torkolló) kamasz lázadásnak vált az első nagy mozisikerévé az 1950-es években a Tábladzsungel (1955, r.: Richard Brooks), amelynek nyitódala épp Bill Haley slágere volt, már a moziban feltüzelve a tinédzser közönséget. Így lett a rock már születésekor a nem csupán a szabadság, de egyenesen a lázadás és a polgárpukkasztás zenéje.