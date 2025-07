Fájdalmas döntés előzte meg Schmuck Andor tragédiáját

Schmuck Andor halála mély megrendülést váltott ki az országban: nemcsak politikusként, de emberi oldaláról is sokan szerették. Schmuck Andor egészségi állapota hónapok óta aggodalomra adott okot, de csak ritkán beszélt róla nyíltan. Most viszont több információ is napvilágot látott arról, hogy mi előzte meg a tragikus fordulatot – írja a Bors.

Schmuck Andor utolsó időszakában is próbált derűt sugározni - Fotó: Bors/MW archív

Schmuck Andor halála előtt súlyos döntést kellett meghoznia

Egy közeli barát beszámolója szerint Schmuck Andor egy rendkívül költséges, de biztató eredménnyel kecsegtető kezelés előtt állt. A vizsgálati eredmények után kiderült, hogy lenne esély az állapotjavulásra, de a terápia ára meghaladta az azonnal rendelkezésre álló forrásait. A támogatott kezelés mellett döntött – feltehetően kényszerből –, és ez lehetett az a pont, ahol sorsa végleg megpecsételődött.