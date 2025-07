Megvan, ki venné át Schmuck Andor örökségét

Egykori kollégája, Visváder Tamás szívszorítóan emlékezett vissza közös élményeikre, különösen a Nagy Duett forgatásaira. Schmuck Andor a műsorban sem akarta betegségével befolyásolni a közönséget – csak a kiesés után beszélt róla – írja a Bors.

Schmuck Andor a Nagy Duettben barátkozott össze Visváder Tamással.

Fotó: Polyák Attila / Polyák Attila

Schmuck Andor küldetése a Tisztelet Társaság segítése

A politikusból lett közéleti személyiség életének egyik legfontosabb küldetése a nyugdíjasok segítése volt. Ez a cél vezette, amikor megalapította a Tisztelet Társaságát, amely máig aktív. Visváder meghatottan mesélte, hogy Andor már az első találkozásukkor kedves ajándékokkal és személyes figyelmességgel lepte meg őt.

Most ő maga kész folytatni azt a munkát, amit barátja elkezdett.

Számára ez nemcsak társadalmi ügy, hanem személyes kötelesség is. Felvette a kapcsolatot a Tisztelet Társaságával, hogy Schmuck emlékét élő hagyománnyá változtassa.

Sztárok, akik meghatóan búcsúztak Schmuck Andortól

A népszerű politikustól búcsút vett több híresség is, köztük Schobert Norbi, aki a Facebookon azt írta, a politikus még kért tőle egy szívességet halála előtt, amit teljesíteni fog. Mága Zoltán is mély megrendüléssel búcsúzott közeli barátjától, aki hosszú éveken át támogatta művészi és jótékonysági munkáját. Schmuck Andor a szépkorúak elkötelezett képviselőjeként rendszeresen díszvendége volt az újévi hangversenyeknek. Mága Zoltán búcsúbejegyzésből az is kiderül, hogy Schmuck Andor arra kérte barátját, hogy

ha bármi történne vele, ígérje meg, továbbra is támogatja a szépkorúakat.

Maga Zoltán ehhez hozzátette, ez számára nemcsak baráti kötelesség, hanem mélyen átélt társadalmi felelősség is.