Kegyeletsértő álhír terjedt Sebestyén Balázs feleségéről

Döbbenetet keltett egy Facebookon megjelent poszt, amely azt állította, hogy Sebestyén Balázs felesége, Sebestyén Viktória elhunyt. A kattintásvadász cím gyorsan felháborodást váltott ki a rajongók körében, akik közül többen azonnal jelentették az oldalt. A bejegyzés természetesen teljes kitaláció: a rádiós felesége ép és egészséges, ráadásul épp a családjával együtt nyaral – írja a Bors.

Sebestyén Balázs - Fotó: Facebook / Rádió 1

Sebestyén Balázs korábban is találkozott hasonló gyalázkodó álhírekkel, így nem is reagált a történtekre, főként mivel nyári szünet miatt a Balázsék műsora sem jelentkezik élőben.

Nem Sebestyén Balázs az első áldozat

Hajdú Pétert is sokkolta korábban egy hasonló hazugság, míg Bódi Margó inkább nevetett a dolgon, mondván, szerencsét is hozhat egy ilyen rémhír, ha az illető él és virul. Korda György pedig már megszokta a hasonló „ijesztgetéseket”, de mint mondta, ha feleségéről, Balázs Kláriról lenne szó, biztosan megszólalna. A történtek jól mutatják: a hamis hírek terjedése továbbra is komoly probléma a közösségi médiában, különösen, ha azok érzékeny témákat érintenek.