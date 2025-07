Feltámasztják a legendás sorozatot – a rajongók ujjonganak

Hivatalosan is új évaddal tér vissza a legendás sorozat, a Dokik. Az ABC a 2025–2026-os tévés szezonra rendelte meg az új részeket, tehát nemcsak tervezgetésről van szó – a rajongók tényleg viszontláthatják kedvenc kórházi komédiájukat – írja a Variety.

Feltámasztják a legendás sorozatot

Fotó: Northfoto /

A főszereplő, Zach Braff már jelezte, hogy újra elvállalja J.D. szerepét. Most az is kiderült, hogy vele együtt visszatér Donald Faison (Turk) és Sarah Chalke (Elliot) is, de a hírek szerint több régi szereplő is csatlakozik a produkcióhoz.

„A Dokik rengeteget jelent számomra. Hihetetlen érzés, hogy újra összeállhat a csapat” – fogalmazott Bill Lawrence, a sorozat alkotója.

A sorozat új évadán a korábbi alkotók is dolgoznak: Tim Hobert és Aseem Batra lesznek a kreatív producerek, a produceri munkákban Bill Lawrence mellett Braff, Faison és Chalke is részt vesznek. A produkciót a 20th Television gyártja.

Az új sorozat hivatalos tartalomleírása szerint J.D. és Turk hosszú idő után ismét együtt ölt fehér köpenyt.

Bár az orvostudomány és az új generációs gyakornokok sokat változtak, a két barát közötti kötelék mit sem kopott. Régi és új szereplők közösen navigálnak majd a Sacred Heart kórház világában – sok humorral, szívvel és meglepetéssel.

Az eredeti sorozat 2001-től 2008-ig futott az NBC-n, majd két évadon át az ABC-n volt látható 2010-ig. A történet középpontjában a Sacred Heart kórház orvosai, nővérei és persze a legendás takarító (Neil Flynn) álltak.

