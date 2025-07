Tutira nem így képzelünk el a country-sztárt – kék bikiniben szexizik a szőke énekesnő

Ha a country-zene nagy sztárjai közül kellene néhányat megneveznünk, legtöbbünknek a mára klasszikus Willie Nelson vagy Dolly Parton, a modern előadók közül Shania Twain, esetleg a karrierjét country-poppal megalapozó Taylor Swift ugrik be. Itt az ideje megjegyeznünk Megan Moroney nevét is. A szőke szépség remek énekesnő és mint legutóbbi fotója bizonyítja, hangja mellett a szexi megjelenésére is érdemes figyelni.

A 27 éves szexi countryénekesnő előszeretettel lép fel dekoltázs-hangsúlyos, miniszoknyás ruhákban, de most ennél is tovább ment: Megan Moroney legutóbbi Insta-posztjában egy hajón, pánt nélküli kék bikiniben pózolt. Kiegészítőként néhány karkötőt, egy keresztes nyakláncot és egy napszemüveget viselt. Megan Moroney a szexi megjelenésre is sokat ad

Fotó: AFP/IMAGE PRESS AGENCY/Xavier Collin Szexi, de csak amennyire kell A rajongók elözönlötték a kommentfalat, nem tudták megállni, hogy ne dicsérjék meg a szépségét és hevesen udvaroltak is neki. Hogy épp szabad-e a szíve, hivatalosan nem tudni. A pletykák szerint a country szupersztár Morgan Wallennel jár, azonban egy podcastban cáfolta a kapcsolatukat. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Megan Moroney (@megmoroney) által megosztott bejegyzés 2024 júliusában a Fox News Digitalnak adott interjújában részletesen beszélt párkapcsolati státuszáról, elmagyarázva, hogy mennyire elfoglalt egy komoly kapcsolathoz. „Azt hiszem, mivel érzelmileg nem vagyok elérhető, nem állok készen arra, hogy találjak valakit, akihez feleségül akarok menni, mert ez egyszerűen nincs benne a tíz legfontosabb dologban, ami most eszembe jut” – magyarázta. Szóval csak annyit mondok, hogy ne vesztegessük senki idejét. Ne randizzunk most, mert ez a lényeg. Addig is, amíg Megan nyitott lesz a szerelemre, nézzük meg, hogyan adja elő eddigi legsikeresebb dalát:

