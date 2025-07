Nagy változás áll be Dolhai Attila életében

Dolhai Attila új kihívások elé néz, a székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatói székébe ül majd be.

Dolhai Attila nem távolodik el a színészettől

Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

A 25 éves színészi múltja miatt nem fél ettől a feladattól.

Nagyszabású tervei vannak a teátrummal kapcsolatban, amelyeknek a megvalósításában sokan segítik majd. Többek között a családja is, amely mögötte áll.

„A család, a feleségem a múltban is úgy álltak mögöttem, hogy azt hiszem, ez egy olyan ajándék tőlük, amivel nem fogok visszaélni. Hála Istennek, most is támogatólag állnak mellettem; közös megpróbáltatás lesz ez, és remélem, közös öröm. Nem várható el a lányaimtól és a családomtól, hogy emiatt költözzenek. Ha Békéscsabára indulnék, a feleségem szerintem nem támogatott volna. Fehérvár szerencsére nincs messze: reggel odaautózom, és este haza” – mondta Dolhai Attila.

Az igazgató eddigi színészi feladatai háttérbe szorulnak, de a színpad – mint örök szerelem – az élete része marad – állítja a művész.

