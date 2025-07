Tévéfilm készül a Thália Színház sztárjaival

Mit tesz a szerelem, ha próbára teszik? És mit tesz az ember, ha a másik már megtette? Ki játszik kivel? Egy vígjáték, ahol mindenki valaki más ágyába kerülne – ha tudna … Egy szerető feleség nyilvánosan megfogadja, hogy ő is félrelép, ha férjét hűtlenségen kapja. Titkos hódolója soha vissza nem térő lehetőséget lát a fogadalomban és mindent megtesz az ügy érdekében. A kérdés csak az, hogy tud-e győzni a szerelem az ármány és a vágyak felett. A Félrelépni szabad című tévéfilm rendezője Orosz Dénes, aki a nagy sikerű Poligamy-t, a Coming out-ot és a rendszerváltás óta legnézettebb magyar filmet, a Hogyan tudnék élni nélküled?-et is jegyzi.

Orosz Dénes rendezte a rendszerváltás utáni időszak legnézettebb filmjét, most tévéfilmet készít (Marics Peti a Hogyan tudnék élni nélküled? c. filmben)

Producerei Helmeczy Dorottya és Kálomista Gábor, a forgatókönyvíró Bárány Márton. A forgatás 2025. augusztus elején kezdődik és a tévéfilm 2026-ban lesz látható a Dunán. A főszerepekben Czakó Julianna, Hevesi László, Szabó Erika és Dóra Béla.

Gyártó: Megafilm Service Kft, NFI támogatás: 610.400.000 Ft

Nem csak egy tévéfilm készítéséről dötöttek az NFI-nél



Pacskovszky József forgatókönyve alapján és rendezésében készül Az élet olyan, mint a folyó? című romantikus film köntösébe bújtatott dramedy, ami két fiatal kapcsolatán keresztül mutatja be, hogy a generációs szakadékok ellenére nem csak egy fiatal, hanem egy apa is lehet ugyanolyan elveszett, mint a fia. A tévéfilm huszonéves főhőse nehezen hozza meg a felnőtté váláshoz szükséges döntéseket. A folyamatos kajtatással, meneküléssel pont olyanná válik, mint amit a szoknyapecér, filmrendező apjában gyűlöl. A napjaink Budapestjén játszódó dramedy a különböző generációk párbeszédéről szól, humorral és szeretettel.

A film producere Hábermann Jenő.

Gyártó: FILM-ART STUDIO Kft., NFI támogatás: 190.000.000 Ft





Folytatódik a Legendák, hősök, mártírok 1848-1849-ben című ismeretterjesztő sorozat, melynek fókuszában 1848-49, a magyar nemzeti történelemnek egyik sorsfordító fejezete áll. Ennek a mintegy másfél évnek ismert és kevésbé ismert legendáit, hőseit és mártírjait idézi meg a sorozat a legújabb kutatási eredmények felhasználásával, újszerű megközelítésben.

A film forgatókönyvírója és rendezője Hevér Zoltán, producere Fék Vid.

Gyártó: Kisköves Kft., NFI támogatás: 34.900.000 Ft