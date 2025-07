Szuper dögös vörös bikiniben szexizik a csodaszép magyar sportolónő

A népszerű sportoló a nyár egyik legforróbb napján döntött úgy, hogy kikapcsolódásra szán néhány órát. Ujvári Izabella piros bikiniben osztott meg egy fotót magáról, amely gyorsan elnyerte követői tetszését. A pihenés örömét azonban csak kevesen értékelik annyira, mint ő, hiszen idén mindössze öt nap szabadság jutott neki - írja a Bors.

Ujvári Izabella csak öt napot kapott a nyárból - Fotó: instagram/ujvari.iza.soccer

Ujvári Izabella nem tud meglenni mozgás nélkül

A volt válogatott atléta, labdarúgó és footgolf-játékos 2021-ben szerepelt az Exatlon Hungary műsorban, majd 2022-ben újra visszatért a képernyőre az All Star évadban is. A mozgás mindig is az élete része volt, így még a nyarat sem tölti tétlenül. A parton készült képeken látszik, hogy sportos alakját a folyamatos edzésnek köszönheti.