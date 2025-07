Vajna Tímea kislánya megszületett – így érzi magát az újdonsült édesanya a szülés után

Hosszú út vezetett a gyermekáldásig, de most Vajna Tímea szíve megtelt boldogsággal. Előbb kisfia, Ben született meg béranya segítségével, majd saját maga is teherbe esett. A második gyermek, kislánya Hailey, a napokban jött világra. A hírt a Mokkában jelentette be Kandász Andrea, aki azt is elárulta: már látta a babáról készült első képeket is - számolt be a Bors.

Vajna Tímea

Fotó: Instagram

Bár a nyilvánosság még várhat Hailey fotóira, Vajna Tímea nemrég friss Instagram-posztjában több, a terhesség alatti pillanatot idézett fel, sőt: egy szülés utáni képet is megosztott magáról. Azt írja, hogy bár a várandósság gyorsan elszállt, a szülés utáni időszak nehéz és fájdalmas volt számára.

Különösen a szoptatás okozott számára extrém fájdalmakat, és a császármetszés utáni regeneráció sem könnyű. Őszinte sorai így hangzanak:

Minden tiszteletem azoké a nőké, akik átmennek mindezen egyszer vagy többször… A fájdalom emlékké válik. Hihetetlen, mennyi mindent kibír a női test.

A rajongók egyelőre türelemmel várnak az első közös anya-lánya fotókra, de Vajna Tímea nyíltan beszél az anyaság első heteinek kihívásairól – ezzel sokak szívét elnyerve. Vajna Tímea kislánya körüli öröm és szeretet minden posztjából sugárzik, a bejegyzései pedig egy új korszak kezdetét jelentik számára.