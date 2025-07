A sok küzdelem után végre örömhír érkezett Vajna Timitől

Megszületett Vajna Tímea kislánya, a kis Hailey – tájékoztat a Bors.

Vajna Tímea

Fotó: Szabó Gábor - Origo

„Timi felhatalmazott arra, hogy ezt nyugodtan elmondhatjuk. Fotókat is láttam, csodálatos, de ezek majd megjelennek. Egészséges kislány” – jelentette be az örömhírt Kandász Andrea. A Mokka házigazdája hozzátette, hogy az anya és az újszülött is jó egészségnek örvend.

Vajna Tímea fél éven belül lett kétgyermekes édesanya

Fordulatos évben van része Vajna Tímeának, akinek egy évtizede dédelgetett álma vált valóra gyermekei érkezésével.

Kisfia születését alig fél éve jelentette be, ekkor béranya segítségével vált szülővé férjével, Ráthonyi Zoltánnal.

Ugyanabban a hónapban derült ki, hogy Timi kisbabát hord a szíve alatt. A gyermekáldás orvosi csoda volt Timi endometriózis betegsége miatt, emellett a most 42 éves üzletasszony már-már lemondott arról, hogy sikerül teherbe esnie.