Megrázó, ami Vajna Tímeával történt a szülés után

Vajna Tímea már két gyermek édesanyjaként éli mindennapjait, bár az anyaság első napjai meglehetősen nehezek. Az üzletasszony július közepén adott életet kislányának, így most már kétgyermekes édesanya. Vajna Timi őszintén beszélt arról, hogyan éli meg a gyermekágyas időszak testi és lelki kihívásait – írja a Bors.

Vajna Tímea

Fotó: Szabó Gábor - Origo

A hosszú évekig tartó próbálkozások, lombikprogramok, vetélések és betegségek után most végre teljes a család. Vajna Timi mindig nyíltan vállalta, hogy milyen nehézségeken ment keresztül, és most sem titkolja, hogy a boldogságot nem adták könnyen. Miután legyőzte autoimmun betegségét és gyulladásait, végül természetes úton is teherbe esett – így kislánya és béranya által született kisfia között mindössze fél év a korkülönbség.

A kis Hailey császármetszéssel jött a világra. Az üzletasszony korábban csípőproblémával és lágyéksérvvel is küzdött, így a szülés előre tervezett volt.

A vérveszteség miatt Vajna Tímea hetekig szédüléssel, fejfájással küzdött. A szoptatás is komoly fájdalommal járt, és fizikailag is nehézséget okozott számára a mozgás, különösen a seb miatt.

Vajna Timi nem titkolja, hogy a két baba gondozása rengeteg energiát igényel. Mivel a kicsik között alig van korkülönbség, az első napok szinte egybefolytak: kevés alvás, sok sírás, lépcsőzés és szoptatás jellemzi a napjait. Szerencsére férje, Ráthonyi Zoltán mindenben támogatja, és több barátnője is rendszeresen segít neki a babák körüli teendőkben.