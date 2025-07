Vasvári Vivien kisfiát imádják a rajongók

Vasvári Vivien kisfia alig néhány hetes, de máris rengeteg szívet meghódított. A kis kisbaba mosolya minden fotón megdobogtatja a rajongók szívét – számolt be a Bors.

Vasvári Vivien Forrás: Bors – Fotó: Szabolcs László

Vasvári Vivien kisfia minden nap mosolyt csal az arcokra

Megérkezett a csoda, amire a rajongók hónapok óta vártak: Vasvári Vivien negyedik gyermeke, a kis Liam világra jött – és alig telt el néhány hét, máris mindenki szívébe belopta magát. A népszerű anya boldogságát nem is titkolja: szinte napi rendszerességgel oszt meg új képeket a babáról. A kisfiú minden fotón hódít, amit minden pillanatban öröm látni.

Vivien és családja is el van bűvölve a kisfiútól, és természetesen ezzel nincsenek egyedül. A rajongók szeretetteljes kommentekkel, szívecskékkel és jókívánságokkal árasztják el a bejegyzéseket.

Vasvári Vivien remélhetőleg hamarosan újra olyan formában lesz, mint legutóbbi szülése után, amikor bugyiban mutatta meg szülés utáni alakját.

Vasvári Vivien négygyermekes anyaként is tökéletes formában van, ezt is bizonyítja szexi képeivel. Pár éve született ugyanis meg a harmadik gyereke, akiről már több új képet is mutatott az Instagram-oldalán. A modell és a férje jelenleg így hat közös gyereket nevelnek.

Gyerekek nélkül a család egy meséhez hasonlít, de a gyerekekkel válik igazi tündérmesévé. Ők az életünk legédesebb gyümölcsei, amelyek a családfánk legszebb ágait alkotják. Velük a családunk története mindig folytatódik, új fejezetekkel, amiket együtt írunk meg napról napra"

– írta mélyenszántó gondolatait egy családi képükhöz Vasvári Vivien.