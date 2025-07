Vissza a jövőbe: ez az időutazás titka

Robert Zemeckis 1985-ben bemutatott humoros sci-fije, a Vissza a jövőbe minden iróniája és könnyedsége mögött az idő és az utazás természetének, a nosztalgia természetrajzának és a szabadság illúziójának kérdését járja körül – egy DeLorean volánjánál ülve (amely autó eleve a filmmel vált népszerűvé úgy, hogy gyártását már a mozipremier előtt két évvel beszüntették, azaz szerepeltetése afféle futurista nosztalgia).

Vissza a jövőbe (Christopher Lloyd, Michael J. Fox és a híres DeLorean DMC-12)

Robert Zemeckis – aki ekkor még bőven nem a Forrest Gump ünnepelt direktora, hanem a Spielberg-istálló egyik feltörekvő lovasa volt – és Bob Gale forgatókönyve látszólag hibátlan dramaturgiájú, okosan megkomponált időutazós kalandfilm. A hangsúly itt a „látszólag”-on van, mert a Vissza a jövőbe trükkje nem csupán a történet ritmikájában rejlik (bár abban is: ritkán találkozni ennyire feszes, mégis légies elbeszélői tempóval), hanem abban, ahogy a film a popkultúrát saját nyelvére fordítja – és közben zavarba ejtően mély egzisztenciális kérdéseket feszeget.

Vissza a jövőbe: a jelen megértése a múlton keresztül

Mi történik akkor, ha az embernek lehetősége van találkozni saját szülei ifjúkori énjeivel? És mi történik, ha akaratlanul megingatja a saját megszületésének feltételeit? Marty McFly (Michael J. Fox ) számára a kényszerű időutazás (terroristák elől menekülve) lehetőség arra, hogy ne jelenben, hanem a múltban szakadjon ki a családi kudarc narratívájából. A Doc Brown által épített időgép – az acélos DeLorean, amely a hidegháborús nukleáris rettegés egyfajta szimbóluma is – nem előre menekíti a tinédzser főhőst, hanem a múltba, s ezzel Marty nem halad, hanem visszafordul – testközelből ismerheti meg, milyenek voltak a szülei az ő korában, de konfrontálódhat is szülei múltjával, sőt, meg is mentheti őket, a jövő, pontosabban a saját jelene számára.

Vissza a jövőbe

A Vissza a jövőbe persze nem moralizál, és nem is filozofál direkt módon. Ehelyett az amerikai álom ironikus re- és dekonstrukcióját végzi el – a felnőttek generációja (a szülők, a tanárok, a városi hatalmasságok) ugyanis mind kudarcot vallanak, így a kamasz hősnek nemcsak az identitását kell megtalálnia, hanem fel is kell építenie a szülei szerelmét, ezúttal erősebben és sikeresebben, mint ahogy az eredetileg történt – de Zemeckis meg is hazudtolja a nagy amerikai romantikát: mintha a szerelem sem lenne spontán, csak egy jól időzített dramaturgiai aktus. Itt válik igazán szép gesztussá a rock and roll jelenet – Marty rnb-ből rock and rollba váltó, véül gitármetálban végetérő „Johnny B. Goode”-ját nem értik még 1955-ben, de a jövőt már halkan hallani a hangszórók mögül (ha már a film nyitójelenetében Marty valóságos hangrobbanást idéz elő pártfogója és barátja, Doc kísérleti hangszórójával).