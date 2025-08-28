Hatalmas veszteség érte, gyászol Baby Gabi

Baby Gabi énekesnő hosszú évek óta tudhat a magáénak hatalmas rajongótábort, a koncertjeire is mindig óriási az érdeklődés, ő pedig mindig szívvel-lélekkel teszi oda magát. Nemrég a pécsi koncertjén a sztár felhívta színpadra az egyik rajongóját, Stellát, hogy együtt adják elő a Sírjon a hegedű című slágert – írja a Bors.

Baby Gabi énekesnő

Fotó: Metropol

Az előadás után Baby Gabi megígérte rajongójának, hogy máskor is elénekli vele a dalt, erre azonban már nem kerülhetett sor.

„Sajnos Stella, akivel Pécsen énekeltem a dalt, az angyalok közé távozott. Megígértem neki, hogy máskor is szívesen eléneklem vele a Sírjon a hegedű-t! Ezt a kérését már nem tudom teljesíteni. Szeretettel gondolok rá! Nyugodj békében, Stella!” – emlékezett meg rajongójáról az énekesnő.