Bay Éva elárulta, mi a hosszú házasság titka

Bay Éva a TV2 reggeli műsorában őszintén beszélt arról, mennyire boldognak érzi magát. A műsorvezető elárulta, hogy férjével 43 éve élnek együtt, amit bizony nem mindig könnyű megélni. „Boldog és szerencsés ember vagyok. Negyvenharmadik éve, ami azért egy elég nagy próbatétel neki is, meg nekem is. Mert azért én öregszem és egyre rigolyásabb leszek” – vallotta be humorral a bemondó, aki hozzátette: férje gyakran emlékezteti rá, hogy régen sokkal mosolygósabb volt, most viszont néha morgósabb lett.

Fotó: Mokka

Bay Éva szerint a házasság igazi próbatétel

A tévés pályája során szinte minden műfajban kipróbálta magát: volt a Budakalász Tévében saját főzőműsora, konferált divatbemutatókat és országos rendezvényeket, valamint lakáséttermet is indított szentendrei házukban. Most azonban leginkább a család és a férje társasága jelenti számára a boldogságot.

