Megszólalt Bódi Csabi a Hal a tortán botrányról

Bódi Csabi először szólalt meg az őt ért sérelmek óta, amikor a Hal a tortán adása után lepontozták a főztjét. A sztár mélyen csalódott a történtek kapcsán, és őszintén úgy véli, hogy nem megfelelő pontszámot kapott az ételek minőségéhez képest – írja a Bors.

Bódi Csabi

Fotó: Knap Zoltán

Bódi Csabi máig értetlenül áll az előtt, hogy a pontozás miért nem tükrözte az elkészített ételek minőségét.

„Én voltam az egyedüli, akitől elvittek ételt. Csomagoltunk káposztát, csülköt, miegymást, de a pontszámok nem ezt mutatták” – vallotta az énekes.

Szerinte a vendégek nem teljesen objektíven pontoztak, és a szakácstudomány helyett más szempontok domináltak. „Éreztem a társaságon, hogy bizonyos vendégek nem az ételeket pontozták…” – tette hozzá határozottan.

Bódi Csabit különösen az zavarta, hogy bár volt, aki nem fogyasztott az ételből a helyszínen, mégis vitt belőle haza. Ez az ellentmondás még mindig foglalkoztatja, hiszen úgy érezte, a munkáját nem értékelték, miközben a társaság tagjai, köztük Miló Viki, Gáspár Győző, Demcsák Zsuzsa és Bay Éva, élvezték az ízeket.