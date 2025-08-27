A Bódi tesók családi tragédia árnyékában vágtak neki az Ázsia Expressznek

Vasárnap este elstartol a TV2 nagyszabású kalandrealityje, az Ázsia Expressz, amelynek hatodik évadában a Bódi tesók, azaz Bódi Megyer és Bódi Hunor is vállalták a kihívást. A testvérpár azonban nemcsak az ismeretlennel, hanem egy súlyos családi tragédia feldolgozásával is szembenézett, édesapjuk a forgatás előtt vetett véget életének – írja a Bors.

A Bódi tesók őszintén vallottak az őket ért veszteségről

Fotó: Bors

A Bódi tesók őszintén beszéltek arról, hogy gyermekként szegénységben éltek, és családjukban nem volt mindig béke.

Testvérük, Bence fiatalon vette át az apa szerepet, hogy védelmet nyújtson nekik. Bár sok nehézségen mentek keresztül, nagymamájuk szeretete és gondoskodása erőt adott nekik.

A testvérpár szomorúan árulta el: édesapjuk tavaly októberben úgy döntött, véget vet életének. Bár nehéz kimondani, igyekeznek a szép emlékeket megőrizni, és nem haraggal, hanem megértéssel tekinteni vissza.