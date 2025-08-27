A Bódi tesók családi tragédia árnyékában vágtak neki az Ázsia Expressznek

Vasárnap este elstartol a TV2 nagyszabású kalandrealityje, az Ázsia Expressz, amelynek hatodik évadában a Bódi tesók, azaz Bódi Megyer és Bódi Hunor is vállalták a kihívást. A testvérpár azonban nemcsak az ismeretlennel, hanem egy súlyos családi tragédia feldolgozásával is szembenézett, édesapjuk a forgatás előtt vetett véget életének – írja a Bors.
Testvérük, Bence fiatalon vette át az apa szerepet, hogy védelmet nyújtson nekik. Bár sok nehézségen mentek keresztül, nagymamájuk szeretete és gondoskodása erőt adott nekik.
A testvérpár szomorúan árulta el: édesapjuk tavaly októberben úgy döntött, véget vet életének. Bár nehéz kimondani, igyekeznek a szép emlékeket megőrizni, és nem haraggal, hanem megértéssel tekinteni vissza.