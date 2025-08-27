Csuja Imre döntött – soha többé nem látjuk a képernyőn?

Csuja Imre hosszú pályafutása után már a nyugodtabb, családi élet felé kacsintgat. A színművész szeretne több időt tölteni feleségével és unokáival, miközben élvezni a hétköznapok apró örömeit – írja a Bors.

Csuja Imre

Fotó: RTL / hot! magazin

A Jászai Mari-díjas művész egész nyáron a népszerű A mi kis falunk című sorozat forgatásával volt elfoglalva, amely hamarosan a 10. évadához érkezik. A forgatások között azonban talált időt arra, hogy a Balatonon is nyaraljon egyet, és élvezze a nyár utolsó napjait.

Jó lenne hat napot egyfolytában pihenni, ez ugye nem nagy kérés, ám eddig ritkán sikerült

– mondta a hot! magazinnak Csuja Imre.

Túl sokat dolgoztam, és nagyon elfáradtam.

Csuja Imre elárulta, hogy már három-négy éve gondolkodik a nyugdíjba vonuláson, amiben felesége maximálisan támogatja.

„A 65. születésnapom apropóján jelentettem be a kollégáimnak az Örkény Színházban, hogy nyugdíjba megyek” – mesélte a színész, aki bár új szerepeket már nem vállal, a közönség továbbra is láthatja futó darabjaiban, irodalmi estjein és a A mi kis falunk forgatásain.

A nyugdíjas éveket is aprólékosan megtervezte, rengeteg időt szeretne tölteni a családjával, az unokáival, sőt, még a kertészkedésre is szeretne időt szakítani.