Rendkívüli

Baleset miatt több kilométeres a torlódás Budapest felé az M3-ason

Curtis

„Kihozza belőlem a g*cit” – megfagyott a levegő a Megasztár stúdiójában

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
Még el sem kezdődött az élő show, máris forrnak az indulatok a tehetségkutatóban. A nézők hamarosan láthatják, hogyan csapott össze Curtis és kolléganője, Herceg Erika a válogatók alatt.
CurtisMegasztárHerceg ErikaTóth Gabitehetségévad

A szeptember 6-án induló Megasztár új évadának válogatóin nemcsak a tehetségek izgultak, hanem a zsűri is parázs pillanatokat élt át. A négyszeres zsűri – Marics Peti, Tóth Gabi, Curtis és Herceg Erika – már most számos vitát tudhat maga mögött. A legdurvább összetűzés Curtis és Erika között zajlott: az énekesnő egy ponton inkább kiviharzott a stúdióból.

Curtis és Herceg Erika összebalhéztak a Megasztár válogatóján – a feszültség szinte tapintható volt.
Curtis és Herceg Erika összebalhéztak a Megasztár válogatóján – a feszültség szinte tapintható volt.
Fotó: Bors

Az előzetesben jól hallható, amint Erika felháborodottan sóhajt: „Kihozza belőlem már a g*cit komolyan…” – amit Curtis azonnal visszadobott: „Hát belőled nem kell kihozni, az az igazság, ahogy látom.” A stúdióban ekkor megfagyott a levegő, a feszültség szinte tapintható volt – írja a Bors.

A rapper ezután is kikelt magából: „Miért, szerinted ezek a döntések korrektek? Hogy ellenem hangolod az embereket?” – fűzte tovább indulatos szavait, mire Erika faképnél hagyta a stábot is.

Lesz még balhé Curtis és a zsűri között?

A kiszivárgott felvételek szerint nem ez volt az egyetlen éles helyzet. Egy másik pillanatban Curtis még poénkodni is próbált: „Lehet még a hölgyeken változtatni? Nekem az is jó, ha a Marsalkót kisminkeljük…” – dobta be, miközben Marics Peti a kamerába nevetve Rúzsa Magdinak üzent: „Magdi, gyere már…”

Mindez előrevetíti, hogy a Megasztár idei évada nemcsak a tehetségekről, hanem a zsűritagok közti komoly feszültségekről is szólni fog. Curtis és Erika balhéja pedig már most felrobbantotta a netet.

 

