A zenészlegenda felépüléséért imádkozik az ország

Súlyos felsőcombtörést szenvedett néhány napja a Kossuth-díjas énekes. Demjén Ferenc hosszú évtizedek óta a hazai zenei élet meghatározó alakja, ezért a történtek különösen megrázták közönségét – írja a Bors.
Facebook-oldalán rövid idő alatt közel hétezer hozzászólás gyűlt össze.
A szeretetnek gyógyító ereje van
– írta egyik rajongója.
Jobbulást és sok erőt kívánunk a mielőbbi felépüléshez! Sokat gondolunk Rád! Barátsággal: Klári és Gyuri
– írta az énekes házaspár.
Sokan hangsúlyozták, hogy amit a művész adott a közönségnek, azt most szeretettel adják vissza. „Gyógyulj tovább Rózsi, repülj a gyógyulás útján” – olvasható az egyik biztatásban.
A rajongók számára megnyugtató, hogy a művész már megkezdte a mozgásszervi rehabilitációt, és orvosai elégedettek a felépülésével. A menedzsment üzenete szerint a támogatások és imák sokat segítettek a magyar könnyűzene ikonjának, aki nemsokára ismét színpadra szeretne állni.