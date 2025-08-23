Hírlevél

Demjén Ferenc

A zenészlegenda felépüléséért imádkozik az ország

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A legendás zenész nemrég szenvedett súlyos balesetet a saját otthonában. Demjén Ferencet meg kellett műteni, a rajongók borzasztóan aggódtak érte és rengeteg jókívánsággal lepték el a művész közösségi oldalát.
Súlyos felsőcombtörést szenvedett néhány napja a Kossuth-díjas énekes. Demjén Ferenc hosszú évtizedek óta a hazai zenei élet meghatározó alakja, ezért a történtek különösen megrázták közönségét írja a Bors.

Demjén Ferenc
Demjén Ferenc balesete után lábadozik
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Demjén Ferenc oldalára özönlenek a jókívánságok

Facebook-oldalán rövid idő alatt közel hétezer hozzászólás gyűlt össze.

A szeretetnek gyógyító ereje van 

– írta egyik rajongója.


Korda György és Balázs Klári az elsők között küldtek jókívánságokat

Jobbulást és sok erőt kívánunk a mielőbbi felépüléshez! Sokat gondolunk Rád! Barátsággal: Klári és Gyuri

– írta az énekes házaspár.
Sokan hangsúlyozták, hogy amit a művész adott a közönségnek, azt most szeretettel adják vissza. „Gyógyulj tovább Rózsi, repülj a gyógyulás útján” – olvasható az egyik biztatásban.

A rajongók számára megnyugtató, hogy a művész már megkezdte a mozgásszervi rehabilitációt, és orvosai elégedettek a felépülésével. A menedzsment üzenete szerint a támogatások és imák sokat segítettek a magyar könnyűzene ikonjának, aki nemsokára ismét színpadra szeretne állni.

 

