Demjén Ferenc

Demjén Ferenc kórházból üzent a baleset után

Az ország fellélegezhet. A kórházból jó hírek érkeztek Demjén Ferencről. A balesetet szenvedett énekes gyógyulása elkezdődött, rajongói reménnyel követhetik a folyamatot.
Demjén Ferenc állapota sokakat foglalkoztatott az elmúlt hetekben. A baleset után a kórházban ápolt énekes gyógyulásáról most megnyugtató hírek láttak napvilágot – számol be a Bors.

Demjén Ferenc
Demjén Ferenc balesete után lábadozik
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Demjén Ferenc a kórházból küldött üzenetet

A rajongók szíve a hír hallatán összeszorult, hiszen az egész ország aggódva figyelte az eseményeket. A menedzsmentje legutóbb arról tájékoztatott, hogy Demjén Ferenc sikeres műtéten esett át, és már elkezdődött a rehabilitáció.

A kórházból érkező hírek szerint az énekes gyógyul, és napról napra közelebb kerül a teljes felépüléshez. Rajongói szívéről így most valóban nagy kő eshetett le, hiszen kedvencük állapota biztató.

Kedves Barátaink! Demjén Ferenc rehabilitációjára néhány napon belül, már otthonában kerül sor! Reményeink szerint az országos turnéja október elején folytatódik. Az év végi Aréna koncertre pedig, régen várt meglepetéssel várunk benneteket! Köszönjük a rengeteg támogató üzenetet! Demjén menedzsment

 

 

