Demjén Ferenc kórházból üzent a baleset után

Demjén Ferenc állapota sokakat foglalkoztatott az elmúlt hetekben. A baleset után a kórházban ápolt énekes gyógyulásáról most megnyugtató hírek láttak napvilágot – számol be a Bors.
A rajongók szíve a hír hallatán összeszorult, hiszen az egész ország aggódva figyelte az eseményeket. A menedzsmentje legutóbb arról tájékoztatott, hogy Demjén Ferenc sikeres műtéten esett át, és már elkezdődött a rehabilitáció.
A kórházból érkező hírek szerint az énekes gyógyul, és napról napra közelebb kerül a teljes felépüléshez. Rajongói szívéről így most valóban nagy kő eshetett le, hiszen kedvencük állapota biztató.
Kedves Barátaink! Demjén Ferenc rehabilitációjára néhány napon belül, már otthonában kerül sor! Reményeink szerint az országos turnéja október elején folytatódik. Az év végi Aréna koncertre pedig, régen várt meglepetéssel várunk benneteket! Köszönjük a rengeteg támogató üzenetet! Demjén menedzsment