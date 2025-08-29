Demjén Ferenc kórházból üzent a baleset után

Demjén Ferenc állapota sokakat foglalkoztatott az elmúlt hetekben. A baleset után a kórházban ápolt énekes gyógyulásáról most megnyugtató hírek láttak napvilágot – számol be a Bors.

Demjén Ferenc balesete után lábadozik

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Demjén Ferenc a kórházból küldött üzenetet

A rajongók szíve a hír hallatán összeszorult, hiszen az egész ország aggódva figyelte az eseményeket. A menedzsmentje legutóbb arról tájékoztatott, hogy Demjén Ferenc sikeres műtéten esett át, és már elkezdődött a rehabilitáció.

A kórházból érkező hírek szerint az énekes gyógyul, és napról napra közelebb kerül a teljes felépüléshez. Rajongói szívéről így most valóban nagy kő eshetett le, hiszen kedvencük állapota biztató.