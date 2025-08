Elképesztő: huszonöt éve mutatta meg magát Détár Enikő a Playboyban

2000. májusában, azaz 25 évvel ezelőtt került a Playboy címlapjára az akkor 36 éves Détár Enikő, aki a nyuszis magazin belső oldalain le is vetkőzött. "Ezt is egy szerepnek tekintettem, nem vagyok rá büszke, de nem is szégyellem. Nem tartom erénynek, de bűnnek sem" - mondta később a fotókról, egykori férje, Rékasi Károly pedig annak idején tíz magazint is megvásárolt, és büszkén osztogatta (a fotókat ebben a galériában nézheti meg).

Détár Enikő a Playboy 2000 májusi címlapján

Détár Enikő a családjától is engedélyt kért a meztelen fotókhoz

A színésznőt a kétezres évek elején aztán az újságírók rendszeresen kérdezték az aktfotókról. 2000-ben a Pesti Műsor riporterének azt felelte, a férje és a lánya is áldását adta a fotózásra (bár utóbbi nehezebben), de nem bánta meg, mondván, "ezt is egy szerepnek tekintettem, nem vagyok rá büszke, de nem is szégyellem. Nem tartom erénynek, de bűnnek sem".

Két évvel később a Veszprémi Naplónak elárulta, rengeteg kollégája kereste meg, de a közönségből is többen megszólították, hogy elmondják, nagyon tetszettek a fotók. "Persze, akadtak olyanok is, akik csúnyán néztek rám" - tette azért hozzá.