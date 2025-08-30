Forró fotó: alig takarja valami az Exatlon-sztár bombatestét

Bogi elárulta, három év után tért vissza az Exatlon forgatásának helyszínére, ahol most újra átélhette a tengerpart és a karibi hangulat minden pillanatát. „Jobb érzés, mint valaha! Hálás vagyok az útért, a fejlődésért és az esélyért” – írta Instagram-bejegyzésében az Exatlon sztár.

Az Exatlon sztár, Besenyei Bogi bikinis fotóval bűvölte el rajongóit a Dominikai Köztársaságban.

Fotó: instagram.com/bogibesenyei

Exatlon sztár bikiniben: a rajongók nem győzik dicsérni

A fotó pillanatok alatt tarolt a közösségi médiában: a hozzászólók elárasztották dicsérő szavakkal az Exatlon sztár fotóját. „Gyönyörű” – írta egy követő, míg mások azt hangsúlyozták, mennyire örülnek, hogy Bogi ismét visszatért a Karib-tengerhez – írja a Bors.

Besenyei Bogi számára a visszatérés nemcsak nosztalgia, hanem inspiráció is: bejegyzésében arról írt, hogy az élet útjai néha messzire viszik az embert, de a visszatérés mutatja meg igazán, mennyit fejlődött.