Gyászol Hollywood: meghalt a Másnaposok színésze

Szomorú hír rázta meg a filmszakmát: 93 éves korában elhunyt Floyd Levine, aki hosszú és sokszínű karrierje során olyan legendás sorozatokban és filmekben szerepelt, mint a Baywatch, a Gyilkos sorok, a Starsky és Hutch, vagy épp a világszerte ismert Másnaposok.

Elhunyt Floyd Levine, a Másnaposok és a Baywatch sztárja

Halálát menye, Tracy Robbins jelentette be nyilvánosan, aki Instagram-posztban emlékezett meg az idős színészről – írja a Bors.

Floyd Levine családja körében hunyt el

A bejelentés szerint Levine 2025. augusztus 24-én, vasárnap hunyt el, békésen, családja körében. A halálhírt azonban csak néhány nappal később, augusztus 28-án hozták nyilvánosságra. Floyd több mint öt évtizedes pályafutása során megbízható karakter- és epizódszereplőként vált ismertté, különösen az amerikai televíziózás aranykorában. A Másnaposok című vígjátékban egy szabót alakított.

Bár Levine sosem vált A-kategóriás sztárrá, munkássága mégis fontos része volt a film- és tévétörténelemnek. Sok színésszel ellentétben ő nem a reflektorfényben, hanem a háttérben, csendesen és alázattal építette karrierjét – ennek köszönhetően vált megbecsült és szeretett tagjává a hollywoodi szakmának.