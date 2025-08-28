Hírlevél

Gyászol Hollywood: meghalt a Másnaposok színésze

Gyászol Hollywood: meghalt a Másnaposok színésze

Brooklyni taxisofőrből lett színész, akit most gyászol Hollywood. A 93 éves korában elhunyt Floyd Levine játszott a Másnaposokban és a Baywatch-ban is, ahonnan a magyar nézők ismerhették.
Szomorú hír rázta meg a filmszakmát: 93 éves korában elhunyt Floyd Levine, aki hosszú és sokszínű karrierje során olyan legendás sorozatokban és filmekben szerepelt, mint a Baywatch, a Gyilkos sorok, a Starsky és Hutch, vagy épp a világszerte ismert Másnaposok.

Vízbe fulladt a legendás zenész, Jock McDonald, gyászol a zeneipar, Floyd Levine
Elhunyt Floyd Levine, a Másnaposok és a Baywatch sztárja
Fotó: Unsplash

Halálát menye, Tracy Robbins jelentette be nyilvánosan, aki Instagram-posztban emlékezett meg az idős színészről – írja a Bors.

Floyd Levine családja körében hunyt el

A bejelentés szerint Levine 2025. augusztus 24-én, vasárnap hunyt el, békésen, családja körében. A halálhírt azonban csak néhány nappal később, augusztus 28-án hozták nyilvánosságra. Floyd több mint öt évtizedes pályafutása során megbízható karakter- és epizódszereplőként vált ismertté, különösen az amerikai televíziózás aranykorában. A Másnaposok című vígjátékban egy szabót alakított.

Bár Levine sosem vált A-kategóriás sztárrá, munkássága mégis fontos része volt a film- és tévétörténelemnek. Sok színésszel ellentétben ő nem a reflektorfényben, hanem a háttérben, csendesen és alázattal építette karrierjét – ennek köszönhetően vált megbecsült és szeretett tagjává a hollywoodi szakmának.

 

