Fresh Andi

Súlyos betegségéről vallott Fresh Andi

Négy év telt el azóta, hogy megkapta a lesújtó diagnózist – azóta pedig teljesen új életet épített. Fresh Andi ma már tünetmentesen, mosolyogva mesél a múltról, a gyógyulásáról és arról, hogyan vált számára a család és az utazás a legnagyobb kapaszkodóvá.
Fresh Andibetegségmellrák

Fresh Andi, azaz Villányi Andrea ma már mosolyogva mesél arról az időszakról, amikor a mellrákkal kellett megküzdenie. Négy éve tünetmentes, és minden egyes év elteltével egyre könnyebb kimondania: jól van. A láthatatlan teher már nem határozza meg a napjait, csak emlékezteti arra, mennyire értékes az élet.

Fresh Andi szerint a láthatatlan teher évről évre könnyebb
Fresh Andi szerint a láthatatlan teher évről évre könnyebb – ma már mosolyogva él. - Fotó:Bors

A láthatatlan teher egyre könnyebb – így él most Fresh Andi

Évről évre könnyebb ez a láthatatlan teher

 – mondja Andi, aki szerint bár még nincs „pecsét” a gyógyulásról, egyre közelebb van ahhoz a bűvös öt évhez, amikor hivatalosan is gyógyultnak számítanak. Nem retteg, nem agyal, hanem él – igazán, mélyen, szabadon. Andi számára a mellrák nemcsak fizikai, hanem lelki utazás is volt. A kezdeti sokk után hamar erőre kapott – és ez az erő azóta is viszi előre. A férje, a családja és a közös utazások olyan biztos ponttá váltak, amikért minden nap hálát érez.

A férjem hozta el az utazás varázsát az életembe

 – meséli. 

Horvátország különösen közel áll a szívükhöz, hiszen ott kérte meg a kezét. Azóta minden évben visszatérnek a különleges padhoz, ahol az a bizonyos pillanat megtörtént.

A láthatatlan teher mögött ott van a szabadság is. Andi és férje szenvedélyes utazók lettek: Spanyolországot másfél hónap alatt járták be lakóautóval, és már készülnek a következő kalandra Vietnámban. A végső álom pedig: Thaiföld... lakóautóval!

Korábban már bemutattuk, hogyan küzdött meg Fresh Andi a betegséggel, és miként élte meg a rendszeres kontrollvizsgálatokat.

 

