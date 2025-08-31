Ganxsta Zoli jól bírja a tempót, de a tervezés nem az erőssége

Kevesen gondolnák, de Ganxsta Zoli már a hatodik ikszhez közelít, miközben 1995 óta töretlenül szórakoztatja rajongóit. A rapper most egy videóinterjúban beszélt arról, hogyan képzeli el a jövőjét – írja a Bors.

Ganxsta Zoli szerint nincs szükség tervekre: közel 60 évesen is csak a mának él.

Fotó: tv2

Ganxsta Zoli szerint csak a jelen számít

A válasza mindenkit meglepett: „Én elég jól bírom a tempót szerintem. Engem ez éltet. Tehát, amint nincs mit csinálni, nincs koncert, nincsen munka, akkor én elkezdek unatkozni és meglottyanok. Az nem jó” – mondta laza stílusban.

Majd hozzátette: