A gyönyörű Görög Zita végre megmutatta, amire mindenki várt

Görög Zita színházba vitte a lányát. A modell szerint a londoni színházak mindig lenyűgözőek, profizmus és részletgazdagság jellemzi őket. Görög Zita korábban arról írt, hogy ezek az előadások azonnal magukkal ragadják a közönséget és egy különleges élményt akart szerezni a lányának is – írja a Bors.

Görög Zita Londonba utazott a lányával

Fotó: Görög Zita/Instagram

Anya-lánya kiruccanás egy különleges nap margójára

Lotti épp most töltötte be a 17. életévét, amit Zita egy korábbi, felköszöntős posztjában csak úgy kommentált, hogy:

Már csak egy év édesem és menthetetlenül felnőtt leszel.

Lotti most első kézből tapasztalhatta meg ezt az élményt édesanyja mellett. A színházi est mellett múzeumlátogatásra is jutott idő. A Természettörténeti Múzeumban a híres dinoszaurusz-csontvázat is megnézték. Zita egy korábbi posztjában azt írta, számára a színház mindig feldolgozhatatlanul fantasztikus élmény. Úgy tűnik, ezt a rajongását szeretné lányának is átadni. Az anya-lánya londoni kiruccanás így egyszerre volt kulturális és felejthetetlen élmény