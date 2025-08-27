Keményen kitálalt a komornyik Harry hercegről

A tragikus körülmények között, 1997-ben autóbalesetben elhunyt Diana walesi hercegné mindig arra tanította fiát, Harryt, hogy a kiváltságos életmód ára a közszolgálat.

Harry herceg buborékban élt

Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / NurPhoto

A Lady egykori komornyikja, Paul Burrell szerinte Harry herceg azonban ezt mára teljesen elfelejtette, és a hollywoodi életforma messze áll azoktól az értékektől, amelyeket édesanyja közvetített.

A Vanity Fair nemrégiben éles hangvételű cikket közölt a fiatalabb brit trónörökösről, amelyben Burrell nem festett kedvező képet róla.

Harry nehéz ember

„Tapasztalatból tudom, milyen nehéz ember Harry. Tudom, milyen duzzogó tud lenni, és mennyire elkényeztetett, mert ezt magam is megtapasztaltam. Mindig egy buborékban élt. Egy elkényeztetett ficsúr” – idézi Burrellt a Bors a cikk alapján. A komornyik szerint különösen figyelemre méltó, hogy egy ilyen rangos magazin vállalta a negatív hangvételt: „Ez precedensértékű” – mondta. Tény, a pár népszerűsége az utóbbi években jelentősen visszaesett, és továbbra is elidegenedve él a királyi családtól.

