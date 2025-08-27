Hírlevél

Keményen kitálalt a komornyik Harry hercegről

Diana hercegnő egykori komornyikja, Paul Burrell kemény kritikát fogalmazott meg Harry herceggel kapcsolatban. Egy friss interjúban Burrell azt mondta, Harry mindig is „buborékban élt”, és „elkényeztetett ficsúrként” viselkedett.
Harry hercegLady Dianakomornyikkirályi család

A tragikus körülmények között, 1997-ben autóbalesetben elhunyt Diana walesi hercegné mindig arra tanította fiát, Harryt, hogy a kiváltságos életmód ára a közszolgálat.

LONDON, UNITED KINGDOM - APRIL 09, 2025: Prince Harry, the Duke of Sussex, leaves the High Court after attending the second day of appeal hearing in a legal challenge against the Home Office over the decision to downgrade his level of police protection in the United Kingdom after he stepped down from being a working member of the Royal Family in 2020 in London, United Kingdom on April 09, 2025. (Photo by WIktor Szymanowicz/NurPhoto) (Photo by WIktor Szymanowicz / NurPhoto via AFP), Harry
Harry herceg buborékban élt
Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / NurPhoto

A Lady egykori komornyikja, Paul Burrell szerinte Harry herceg azonban ezt mára teljesen elfelejtette, és a hollywoodi életforma messze áll azoktól az értékektől, amelyeket édesanyja közvetített. 

A Vanity Fair nemrégiben éles hangvételű cikket közölt a fiatalabb brit trónörökösről, amelyben Burrell nem festett kedvező képet róla.

Harry nehéz ember

„Tapasztalatból tudom, milyen nehéz ember Harry. Tudom, milyen duzzogó tud lenni, és mennyire elkényeztetett, mert ezt magam is megtapasztaltam. Mindig egy buborékban élt. Egy elkényeztetett ficsúr” – idézi Burrellt a Bors a cikk alapján. A komornyik szerint különösen figyelemre méltó, hogy egy ilyen rangos magazin vállalta a negatív hangvételt: „Ez precedensértékű” – mondta. Tény, a pár népszerűsége az utóbbi években jelentősen visszaesett, és továbbra is elidegenedve él a királyi családtól.
 

 

