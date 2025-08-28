Hírlevél

Rendkívüli

Sorsoltak: döbbenetesen nehéz ellenfelek várnak Szoboszlaiékra a BL-ben

Harry Potter

Sokkoló hír: a halálra készül a Harry Potter sztárja

Megrázó vallomással sokkolta rajongóit a brit színésznő. A Harry Potter sztárja arról beszélt, hogy betegség és gerincproblémák miatt állandó fájdalommal él. Úgy érzi, egészsége végleg megromlott, és egyre közelebb került a halál gondolata.
A Harry Potter sztárja, Miriam Margolyes szívszorító őszinteséggel beszélt arról, hogyan rombolta le betegség, fájdalom és a gerinc problémái az életét.

harry potter sztárja, HARRY POTTER A L'ECOLE DES SORCIERSHARRY POTTER AND THE SORCERER'S STONE2001de Chris ColombusRupert GrintDaniel RadcliffeEmma Watson.d'apres le roman de J.K Rowlingbased on the novel by J.K RowlingCOLLECTION CHRISTOPHEL © Warner Bros. (Photo by WARNER BROS. / Collection ChristopheL via AFP)
Már a halálra készül a Harry Potter sztárja, a Bimba professzort alakító Miriam Margolyes Fotó: WARNER BROS. / Collection ChristopheL via AFP

Halálra készül a Harry Potter sztárja

A 84 éves brit színésznő, Miriam Margolyes – aki Bimba professzort alakította – megrázó vallomást tett nemrég egy interjúban. A Harry Potter sztárja elárulta, hogy mindennapjait rendkívüli fájdalom kíséri, és úgy érzi, egyre közelebb van hozzá a halál. A színésznő évek óta gerincproblémákkal és csontritkulással küzd, ami miatt mozgása rendkívül nehézzé vált.

Margolyes szavai szerint egészsége megromlásáért önmagát okolja. A Harry Potter sztárja bevallotta, hogy fiatalabb éveiben kerülte a sportot és az egészséges életmódot, és ez vezetett a mostani állapothoz. A betegség és a fájdalom mára mindennapi társává vált, és már az egyszerű mozdulatok is komoly kihívást jelentenek számára – írja a Bors.

 

