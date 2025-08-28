Sokkoló hír: a halálra készül a Harry Potter sztárja

A Harry Potter sztárja, Miriam Margolyes szívszorító őszinteséggel beszélt arról, hogyan rombolta le betegség, fájdalom és a gerinc problémái az életét.

Már a halálra készül a Harry Potter sztárja, a Bimba professzort alakító Miriam Margolyes Fotó: WARNER BROS. / Collection ChristopheL via AFP

Halálra készül a Harry Potter sztárja

A 84 éves brit színésznő, Miriam Margolyes – aki Bimba professzort alakította – megrázó vallomást tett nemrég egy interjúban. A Harry Potter sztárja elárulta, hogy mindennapjait rendkívüli fájdalom kíséri, és úgy érzi, egyre közelebb van hozzá a halál. A színésznő évek óta gerincproblémákkal és csontritkulással küzd, ami miatt mozgása rendkívül nehézzé vált.

Margolyes szavai szerint egészsége megromlásáért önmagát okolja. A Harry Potter sztárja bevallotta, hogy fiatalabb éveiben kerülte a sportot és az egészséges életmódot, és ez vezetett a mostani állapothoz. A betegség és a fájdalom mára mindennapi társává vált, és már az egyszerű mozdulatok is komoly kihívást jelentenek számára – írja a Bors.