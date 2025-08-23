Sztárikrek, akikről nem is tudtál – meglepő párosok innen és onnan

Az Ikrek világnapja alkalmából sok név előkerült, akiket te is ismerhetsz. Sokan nem is tudják, hogy Köllő Babettnek van egy ikertestvére, Roland, akivel rendkívül szoros a kapcsolata. Az ikrek közül kétségkívül a legismertebb magyar páros Király Viktor és Benjamin, akik közül Viktor futott be nagy zenei karriert - írja a Bors.

Az ikrek: Király Viktor és testvére, Király Benjámin.

Fotó: Bors

Nemrég Király Viktor a Hal a tortán című főzőműsorban elárulta, hogy fél az újabb babavállalástól, ugyanis retteg attól, hogy ikreik születnének. Felesége, Király Anita azonban készen áll a családbővítésre.

A magyar sztárvilágban nemcsak testvérpárokat találunk, hanem olyan hírességeket is, akik ikergyermekeknek örülhetnek. Rúzsa Magdi például hármas ikrek boldog anyukája, míg Kozma Orsi ikerlányait neveli szeretettel és kitartással.

Külföldi sztárikrek

A nemzetközi színtéren is akadnak ikonikus párosok, akiket az egész világ ismer. Mary-Kate és Ashley Olsen gyerekszínészként váltak legendává, és azóta is az ikrek szimbólumai. Dylan és Cole Sprouse a Disney csatornán lettek tinibálványok, és máig aktívak a filmvilágban. James és Oliver Phelps a Harry Potter-filmek Weasley ikreiként írták be magukat a popkultúrába.

Az ikrek történetei mindig vonzzák a rajongókat, hiszen különleges köteléket és megduplázott energiát képviselnek. Akár Magyarországon, akár külföldön nézzük, az ikrek varázsa mindenhol különleges figyelmet érdemel.