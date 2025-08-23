Hírlevél

ikrek

Sztárikrek, akikről nem is tudtál – meglepő párosok innen és onnan

Vannak kapcsolatok, amelyeket sem a távolság, sem az idő nem tud megingatni. Az ikrek között létező kötelék ilyen titokzatos erő, amely a sztárvilágban is újra és újra felbukkan. Az ikrek története mindig varázslatos, hiszen egyszerre rejtenek titkot, erőt és megkettőzött bájt.
Az Ikrek világnapja alkalmából sok név előkerült, akiket te is ismerhetsz. Sokan nem is tudják, hogy Köllő Babettnek van egy ikertestvére, Roland, akivel rendkívül szoros a kapcsolata. Az ikrek közül kétségkívül a legismertebb magyar páros Király Viktor és Benjamin, akik közül Viktor futott be nagy zenei karriert - írja a Bors.

ikrek
Az ikrek: Király Viktor és testvére, Király Benjámin.
Fotó: Bors

Nemrég Király Viktor a Hal a tortán című főzőműsorban elárulta, hogy fél az újabb babavállalástól, ugyanis retteg attól, hogy ikreik születnének. Felesége, Király Anita azonban készen áll a családbővítésre. 

A magyar sztárvilágban nemcsak testvérpárokat találunk, hanem olyan hírességeket is, akik ikergyermekeknek örülhetnek. Rúzsa Magdi például hármas ikrek boldog anyukája, míg Kozma Orsi ikerlányait neveli szeretettel és kitartással.

Külföldi sztárikrek

A nemzetközi színtéren is akadnak ikonikus párosok, akiket az egész világ ismer. Mary-Kate és Ashley Olsen gyerekszínészként váltak legendává, és azóta is az ikrek szimbólumai. Dylan és Cole Sprouse a Disney csatornán lettek tinibálványok, és máig aktívak a filmvilágban. James és Oliver Phelps a Harry Potter-filmek Weasley ikreiként írták be magukat a popkultúrába.

@foodnetwork Replying to @Amanda Christine185 playing point a finger ~wand edition~ with james and oliver phelps! 🪄 #wizardsofbaking ♬ original sound - Food Network

Az ikrek történetei mindig vonzzák a rajongókat, hiszen különleges köteléket és megduplázott energiát képviselnek. Akár Magyarországon, akár külföldön nézzük, az ikrek varázsa mindenhol különleges figyelmet érdemel.

 

