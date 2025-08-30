Ez már valami! Dögös vörössel kapták lencsevégre L.L. Juniort

A szakítás azonban nem törte meg teljesen. L.L. Junior bevallotta, hogy a nehézségek ellenére igyekszik előre tekinteni – méghozzá a szívfájdalom számára már bevált módszerével. Ez pedig nem más, mint egy új, tűzpiros Ferrari, amit Instagram-történetében mutatott meg rajongóinak.

L.L. Junior

Fotó: Huszár Márk

L.L. Junior új Ferrarival vigasztalódik

A sztár korábban egy Mercedes CLE 300-assal bővítette a garázsát, most azonban egy piros luxus-sportautóval kápráztatta el követőit – írja a Bors. A Ferrari mellé frappáns szöveget is írt: „Gyógyítanak ezek az új kis játékXerek.”

Fotó: Instagram/@lljunior

Barátai szerint L.L. Junior mindig is rajongott a különleges autókért, és nem először fordult hozzájuk vigaszként a magánéleti hullámvölgyek idején. A rajongók megosztottan reagáltak: volt, aki gratulált az új szerzeményhez, mások inkább azt javasolták, a magánéletére koncentráljon.

Hogy lesz-e még folytatás Frey Tímeával, ma még senki sem tudja. Annyi biztos: L.L. Junior most a zenére, a rajongóira és vadonatúj Ferrarijára összpontosít.