Csalók élnek vissza a Megasztár fiatalon meghalt énekesnőjének nevével

Csalók élnek vissza a 2003-as Megasztárban feltűnt, 37 éves korában, 2021-ben súlyos betegség következtében meghalt Kandech Evelyne nevével. A néhai énekesnő, akit egy ország zárt a szívébe a tehetségkutatóban való felbukkanása után, a Farkasréti temetőben lelt örök nyugalomra, ám sírhelye időközben szinte elfeledetté vált. Bár látogatók rendszeresen megfordulnak a temetőn belül arra is, mivel a néhai énekesnőnek nincs magyarországi rokona, a sírt senki nem tartja rendben. Ezt próbálják aljas módon kihasználni azok a csalók, akik egy, a sírról a TikTokon megjelent felvétel alatt próbálnak pénzt szerezni a felhasználóktól, arra hivatkozva, hogy a sír rendbetételére gyűjtenek – számol be arról a Bors.

Kandech Evelyne temetése 2021 decemberében halt meg, édesanyja mellé temették. Édesapja Sierra Leonéban él, ő a temetésen sem tudott részt venni, már a temetés költségeire is adakozók adták össze a szükséges összeget. A temetés óta eltelt időben a sír borzalmas állapotba került, méltatlanul az énekesnő emlékéhez.

Ezt azonban csalók próbálják kihasználni, olynanok, akik hasznot akarnak húzni a sír vállalhatatlan állapotából. A videó kapcsán ugyanis több hozzászóló arról számol be, hogy megkereséseket kaptak általuk korábban nem ismert személyektől, akik pénzt kértek tőlük arra hivatkozva, hogy a megadott számlaszámra utalt összegekből rendezik Kandech Evelyne sírjának szomorú állapotát.

A Bors több hozzászólást is idéz a bejegyzés alatt szereplők közül, ezekből úgy tűnik, a csalóknak nem sikerült célt érniük.

Csak remélni lehet, hogy senki nem dőlt be a gátlástalan kegyeletsértésnek

– teszi hozzá a lap.

A néhai énekesnőt édeanyja mellé temették el, a sírhelyet vélhetően még 2013-ban váltották meg, ezért annak meghosszabbítására egyelőre vélhetően nincs szükség.