Fekete hajú bombázó matatott Kasza Tibi nadrágjában

A Kísértés című reality óta ismeri egymást Kasza Tibi és Barbie Dixon. A fekete szépség csábítóként volt jelen a műsorban, most pedig játékosként vett részt a Szerencsekerék egyik felvételén. A TV2 sikerműsorának házigazdája így régi ismerősként köszönthette és az sem okozott számára gondot, hogy a dögös tiktokernek egy szerencsés pörgetés után a nadrágjában kellett kutakodnia. A műsorvezető tréfásan reagált, és ő maga is elkezdte tapogatni a csinos játékost. A felvétel után közös képet készítettek, ahol szorosan egymás mellé bújtak.

Kasza Tibi bevállalós

A műsorvezető a "zsebpénz" felkutatása során nem volt rest pikáns aláfestést kérni a zenekartól és bőszen dobálta a kétértelmű poénokat is, csakúgy, mint Leo, a játék másik résztvevője.

A Bors összeállítása szerint Barbie bőszen kapta a kommenteket a jelent után, többen a megjelenését és a viselkedését is kritizálták.

A Kísértés bombázója nemrég azzal keltett feltűnést, hogy a tengerparton mutogatta formás fenekét, amiről természetesen fotókat is mutatott a 300 ezer követőjének.