Rendkívüli

Nagy bejelentést tett a MOL: erre készülnek Százhalombattán

Kiszel Tünde

Kiszel Tünde hatalmas dekoltázsával tarolta le a netet

Kiszel Tünde neve egybeforrt a naptárak világával, de most ismét villantott. A 65 éves Kiszel Tünde friss képén dögös dekoltázzsal hódít, miközben lánya, Hunyadi Donatella szintén tarol vadító fotóival.
Kiszel Tünde kortalan jelenség – bár sokan azt hitték, hogy végleg elhagyta az országot – most egy zseniális, művészi képpel is bizonyítja, hogy még mindig ő a sztár, aki dekoltázsával akkorát villant, mint egy B52-es bombázó.

Kiszel Tünde keményen reagált az internetes trollok kritikáira a retusált képei miatt.
Fotó: Facebook

Kiszel Tünde brutálisat alkotott

A naptárkirálynő legfrissebb fotója ismét bizonyítja, hogy Kiszel Tünde számára nem létezik idő. A sztár rajongói szinte versengenek a kommentekben, annyira elvarázsolta őket a látványos dekoltázs és a magabiztos villantás.

Hunyadi Donatella is nagyot megy

Nemcsak Kiszel Tünde tarolta le a figyelmünket, hanem lánya, Hunyadi Donatella is. A szexi sztár fotói perzselnek, és egyértelmű, hogy Donatella méltó örököse édesanyja naptárkirálynői hírnevének.

És hol nyaralta ki a fáradalmakat Kiszel Tünde? Kiderül a BORS cikkéből.

 

