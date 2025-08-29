Kiszel Tünde hatalmas dekoltázsával tarolta le a netet

Kiszel Tünde kortalan jelenség – bár sokan azt hitték, hogy végleg elhagyta az országot – most egy zseniális, művészi képpel is bizonyítja, hogy még mindig ő a sztár, aki dekoltázsával akkorát villant, mint egy B52-es bombázó.

Kiszel Tünde keményen reagált az internetes trollok kritikáira a retusált képei miatt.

Fotó: Facebook

Kiszel Tünde brutálisat alkotott

A naptárkirálynő legfrissebb fotója ismét bizonyítja, hogy Kiszel Tünde számára nem létezik idő. A sztár rajongói szinte versengenek a kommentekben, annyira elvarázsolta őket a látványos dekoltázs és a magabiztos villantás.

Hunyadi Donatella is nagyot megy

Nemcsak Kiszel Tünde tarolta le a figyelmünket, hanem lánya, Hunyadi Donatella is. A szexi sztár fotói perzselnek, és egyértelmű, hogy Donatella méltó örököse édesanyja naptárkirálynői hírnevének.

