Kunu Márió meglepő dolgot árult el új barátnőjéről, Kávétejszínről

Kunu Márió magánélete hónapok óta lázban tartja a rajongókat. Feleségével, Alexandrával való kapcsolata egy ideje nyíltan válságban van, a válóperről is többször esett már szó. A kapcsolatuk megromlását sokan az énekes csapongó életvitelének tudják be, amelyet Alexandra nem tudott tovább elviselni. Kunu Márió most először szólalt meg nyíltan egy videóban, amelyet a kisfiával és új párjával, Czakó Emíliával, vagyis Kávétejszínnel töltött játszótéri pillanatok közben készítettek – írja a Bors.

Kunu Márió felesége és új szerelme között őrlődik.

Fotó: Kunu Márió/Instagram

Kunu Márió a megcsalástól fél

A felvételen elmondta, hogy Alexandrát emberként tiszteli és szereti, de már nem szerelemből. Szíve szerint immár Emíliához kötődik, akiben megtalálta a valódi szerelmet. Azt is kijelentette, hogy

ha új barátnőjét hűtlenségen kapná, azonnal elhagyná,

mert számára Emi a szerelem. Ugyanakkor úgy véli, Alexandra sem marad sokáig egyedül, és előbb-utóbb új párra talál majd. Hozzátette, hogy ő maga nem keresgélés közben talált rá Emíliára, hanem akkor, amikor már világossá vált, hogy házasságuk nem működik tovább.

Elismerte, hogy közös fiuk, a 2021-ben született Nátániel miatt továbbra is kapcsolatban kell maradniuk. A kommunikáció azonban köztük nehézkes és sokszor vitákkal terhelt. Ennek ellenére az énekes azt kívánja, hogy volt felesége is megtalálja a boldogságot, ahogyan ő érzi, hogy rátalált Kávétejszín mellett.