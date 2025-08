Durva csavar jött a képbe: lehet, hogy mégsem válnak Kunu Márióék?

Kunu Márió magánélete hónapok óta lázban tartja a rajongókat. Feleségével, Alexandrával való kapcsolata egy ideje nyíltan válságban van, a válóperről is többször esett már szó. Mégis, egy friss születésnapi fotó miatt új elméletek kaptak szárnyra az interneten, sokan úgy vélik, a házaspár valójában nem is szakított.

Kunu Márió és Alexandra kapcsolata reflekrotfénybe került. Fotó: Bors/Facebook

Kunu Márió és Alexandra: mégis van visszaút?

Bár a válásról szóló hírek hetekkel ezelőtt futótűzként terjedtek, Kunu Márió közösségi oldalai és rajongóinak találgatásai egészen más képet festenek. A feltételezések szerint a zenész továbbra is fontos szerepet játszik felesége életében, amit nemcsak régi fotók, de néhány szokatlan online aktivitás is alátámaszt. A Bors információi szerint a rajongók minden apró nyomot alaposan kielemeznek, és egyre több teória születik arról, mi is történhet valójában a háttérben.