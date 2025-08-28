Olyat mutatott a magyar műsorvezető, amitől elakadt a lélegzetünk

Megyeri Csilla várandós, a műsorvezető és párja, Nicola Sarcia első babájuk érkezését várják. A hírt a minap osztotta meg rajongóival – írja a Bors.

Megyeri Csilla anya lesz.

Fotó: Megyeri Csilla/Instagram

Megyeri Csilla babát vár

Megyeri Csilla a minap osztotta meg rajongóival a nagy hírt: párjával, Nicola Sarciával első közös gyermeküket várják. A műsorvezető boldogságát nem tudta palástolni, hiszen életük egyik legszebb időszaka vette kezdetét.

A szerelmesek épp a nyaralásukat élvezik, amely a műsorvezető elmondása szerint az utolsó, amelyen kettesben vesznek részt. Csilla azonban gyorsan hozzátette, hogy „már most is hárman vannak”, ezzel is érzékeltetve, mennyire várják közös babájuk érkezését.

Megyeri Csilla pocakját a BORS oldalán pásztázhatja végig.