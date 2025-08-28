Hírlevél

Mohamed Fatima

Mi történhetett? Mohamed Fatima szörnyű hírt közölt

A Fekete Vonat énekesnőjének életében lezárult egy korszák. Mohamed Fatima úgy érezte, lépnie kell, s hirtelen bejelentette, hogy szakít a budapesti HanRah Live Music Clubbal, ahol művészeti vezetőként dolgozott.
Mohamed FatimaFekete Vonaténekesnő

A HanRah Live Music Club a fiatal, tehetséges zenészek támogatására jött létre, és Mohamed Fatima ennél a klubnál kezdett dolgozni pár hete.

Mohamed Fatima
Mohamed Fatima fogja a fejét a válás után
Fotó: Facebook/Mohamed Fatima

Az énekesnő korábban lelkesedéssel mesélt arról, hogy milyen fontosnak tartja a tehetségek bemutatását. 

Bár a kezdeményezés jól indult, és Fatima személyesen is sok időt töltött a klubban – ahol művészeti vezető volt –, az együttműködés most váratlanul megszakadt. Sem ő, sem a HanRan nem adott magyarázatot a szakítás okára, de a pletykákból és közösségi oldalakon közzétett bejegyzésekből úgy tűnik, nem békés úton váltak el.

Mohamed Fatima még nem nyilatkozott

A nemrég nyitó szórakozóhelyen számos fiatal és tehetséges zenész kapott lehetőséget arra, hogy megmutassák magukat a közönségnek. A Bors próbálta megkeresni Fatimát, hogy megtudja a részleteket, de egyelőre nem sikerült elérni az énekesnőt. A fiatal zenészek, akik számítottak a folytatásra, így bizonytalanságban maradtak.

 

 

