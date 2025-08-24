A mélybe itta magát, most menyasszonya mellett készül új életre Molnár Gusztáv

Tavaly még úgy írtunk Molnár Gusztávról, mint az egyik leglecsúszottabb színészről. Többször kórházi kezelésre szorult Molnár Gusztáv, miután borzalmas állapotba került azután, hogy újra inni kezdett. Megszökött a kórházból is, ahonnan ittas állapotban távozott. A színész hosszú küzdelem után talált rá a szerelemre. Most a boldogító igen kimondására készülnek.

Molnár Gusztáv életét a szerelem mentette meg (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Molnár Gusztáv életét a szerelem mentette meg

A nehéz éveket maga mögött tudó színész vallotta be, hogy élete mélypontjáról a szerelem húzta ki. Molnár Gusztáv és menyasszonya rácáfoltak a kétkedőkre, és három hét múlva kimondják egymásnak a boldogító igent.

A színész úgy fogalmazott, saját maga ásta a gödröt, amelynek elérte a legalját, és még ott is lefelé kapart egy ideig. Két évvel ezelőtt azonban egy kéz utána nyúlt – menyasszonya –, aki kitartott mellette a legnehezebb időkben is, amikor az alkoholbetegség újra és újra visszarántotta.

Molnár Gusztáv most már úgy látja, ez a kapcsolat maga az újjászületés.

Mi ketten nagyon sok dologban hasonlítunk egymásra. A menyasszonyom mellett jöttem rá, hogy mindaz, ami idegesítő, vagy inkább zavaró benne, az megvan bennem is. Pont azért találom néhány szokását, vagy tulajdonságát bosszantónak, mert ezekkel tükröt tart elém. Rengeteg közös munkánk van abban, hogy ezt felismertem, vagy inkább felismertük. Így csináltunk végül viccet a gondjainkból és így lett tökéletesen tökéletlen a közös életünk

– mesélte Molnár Gusztáv a Bors-nak.