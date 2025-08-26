Hírlevél

Rendkívüli

Kiszivárgott a titkos terv: Oroszország NATO-csatlakozásáról van szó

Opitz Barbi

Opitz Barbi falunapi show-ja sokkolta a közönséget – elszabadultak az indulatok

51 perce
Olvasási idő: 2 perc
Szétszedték és rengeteg bántást kapott az énekesnő a legutóbbi fellépésén. Opitz Barbi egy falunapon lépett fel, de senki sem a hangjára figyelt. Több bántó kritika is érte.
Opitz Barbibántásfellépésbotrányfalunap

Egyes kommentelők szerint már nyoma sincs régi, fényes szőke hajkoronájának, sőt valaki egy megtépázott Barbie babához hasonlította. Opitz Barbi tehetsége és hangja azonban háttérbe szorult a bántó megjegyzések mellett írja a Bors.

Opitz Barbi
Opitz Barbi körül mindig kialakul valami botrány.
Fotó: Instagram / Opitz Barbi

Opitz Barbi körül újra kitört a vita

Többen a menedzsmentet és a szervezőket hibáztatják, mondván, mintha szándékosan hoznák kellemetlen helyzetbe az énekesnőt. Szerencsére akadtak olyanok is, akik megvédték, hangsúlyozva, hogy élőben is ugyanolyan jól énekel, mint felvételeken. Voltak, akik szerint 

ideje lenne, hogy egy hozzáértő menedzser segítse újra a karrierjét.

 Más rajongók úgy látják, ha ő így boldog és jól érzi magát, senkinek nincs joga bántani.

@tamaskozak1 #opticzbarbi #forju #margita ♬ eredeti hang - T...S 💫👤🤍

 

