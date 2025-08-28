Hírlevél

Pásztor Erzsi

Most érkezett: kórházba került mindenki szeretett Janka nénije

Villámcsapásként ért minket a rettenetes hír. Kórházba került Pásztor Erzsi.
Nemrég érkezett a hír, hogy kórházba került Pásztor Erzsi. A 89 éves, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő korábban már sikeresen legyőzte a végbélrákot, és nemrég még arról nyilatkozott, hogy tökéletesen jól érzi magát. A mostani események azonban ismét aggodalommal töltötték el a közönséget – írja a Bors.

Pásztor Erzsi
Pásztor Erzsi
Fotó: MTVA

Pásztor Erzsi kórházba került

Sajtóinformációk szerint Pásztor Erzsi egy hetet töltött a Honvédkórházban, ahol infúziós kezelést kapott. A színésznő állapota szerencsére javult, így hazaengedték, és azóta igyekszik kipihenni magát otthonában.

Arra a kérdésre, hogy pontosan miért kellett befeküdnie a kórházba, Pásztor Erzsi nem osztott meg részleteket.

Legyen elég annyi, hogy megpróbáltak fel- és megerősíteni, hiszen vérszegény vagyok, és folyamatos vashiánnyal küzdök. Talán az infúziós kezelés és az orvosi beavatkozás segít majd, hiszen a körülményekhez képest már jobban vagyok, és egy hét után hazaengedtek. Maradt el előadás a betegségem miatt, de szerencsére ezt is sikerült megoldani

– árulta el a művésznő.

 

