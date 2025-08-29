Döbbenetes vallomás: vashiánnyal, legyengülve, lefogyva került kórházba a magyarok kedvenc színésznője

Pásztor Erzsi elárulta, hogy sokat fogyott, és infúziókkal kellett erősíteni a szervezetét. Bár már jobban érzi magát, szigorú étrendet kell tartania, és újra meg kell szednie magára a leadott kilókat. A színésznő elmondása szerint egyetlen vágya maradt: hogy jókat ehessen lányával, Henivel, mert ez segíthet abban, hogy ismét találkozhasson a közönségével.

Pásztor Erzsi

Fotó: MTVA

Pásztor Erzsi nem vállal több új darabot

Bár Pásztor Erzsi továbbra is játszik a Turay Ida Színház és a Játékszín darabjaiban, új szerepekre már nem vállalkozik – írja a Bors. Mint mondta, gyengének érzi magát, térdei is megviseltek, így a hosszú próbákat már nem bírná. „Imádok játszani, imádom a közönséget, de nem vagyok a régi” – vallotta be őszintén.

A színésznő az év elején balesetet is szenvedett: előadás után elesett, és becsúszott egy parkoló autó alá. Csak a szerencsének köszönhette, hogy nem történt komolyabb baj. Azóta kiderült, hogy vérszegénységgel is küzd, ami az étvágyát is csökkentette.