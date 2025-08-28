Radics Gigi kitálalt édesapjáról

Hatalmas áldozatot hozott Radics Gigiért az édesapja, aki évek óta menedzserként egyengeti lánya karrierjét. Az énekesnő szerint szülei támogatása nélkül ma nem tartana ott, ahol tart, és hálás azért, hogy mindig mellette álltak.

Radics Gigi

Fotó: Ladóczki Balázs

Radics Gigi megszólalt édesapjáról

Az énekesnő életében a legnagyobb változást gyermeke, Bella érkezése hozta. Bár minden figyelme kislányára irányul, a zene továbbra is központi szerepet játszik mindennapjaiban. Úgy érzi, anyasága új inspirációt adott, és még erősebb kötődést teremtett közte és dalai között.

Semmit sem csinálnék másképp, mindig fiatalon szerettem volna édesanya lenni. Nekem ez megadatott és bár voltak, akik féltettek, hogy a zene emiatt háttérbe szorul majd, nem így lett. Sőt, sokkal több érzés, dal, dalszöveg jött annak hatására, hogy anyuka lettem

– vallotta be Radics Gigi.

Egész életemben hálás leszek apunak azért, hogy félretette a karrierjét azért, hogy az enyémet egyengesse

– mesélte az énekesnő.

További információk a BORS oldalán.