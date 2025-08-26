Sokkoló részleteket árult el szerelmi életéről Rubint Rella

Rubint Rella hosszabb külföldi tartózkodás után hazaköltözött, és jelenleg minden energiáját a karrierjére fordítja. A fitneszedző őszintén beszélt a Borsnak magánéletéről.

Rubint Rella

Fotó: Mediaworks archív

A sztár még férjével költözött Lengyelországba, de a kapcsolatuk véget ért, amit májusban maga jelentett be követőinek.

Rubint Rella azóta tudatosan óvja a magánéletét, és inkább edzői, valamint táplálkozástudományi munkájára koncentrál.

Mint elmondta, egyre több személyes eseményt, életmód-tábort és sportos rendezvényt tervez, ahol a követői élőben is találkozhatnak vele.

A sportoló azonban őszintén beszélt lelkiállapotáról is. Bár kifelé erősnek mutatja magát, bevallotta, hogy „valójában nagyon összetört”. A nehézségeken az edzéseken keresztül próbál úrrá lenni, ahol sokszor teljes kifulladásig hajtja magát.