Rendkívüli

Ezekre a tünetekre figyeljen: évről évre nő a szörnyű betegség áldozatainak száma!

Rubint Rella

Sokkoló részleteket árult el szerelmi életéről Rubint Rella

54 perce
Olvasási idő: 2 perc
Hosszú külföldi időszak után újra Magyarországon építi karrierjét a fiatal fitneszedző. Rubint Rella őszintén beszélt arról, mennyire megviselte az utóbbi időszak, és hogyan próbál most minden erejével a munkájára koncentrálni.
Rubint Rella hosszabb külföldi tartózkodás után hazaköltözött, és jelenleg minden energiáját a karrierjére fordítja. A fitneszedző őszintén beszélt a Borsnak magánéletéről.

Rubint Rella
Rubint Rella
Fotó: Mediaworks archív

A sztár még férjével költözött Lengyelországba, de a kapcsolatuk véget ért, amit májusban maga jelentett be követőinek. 

Rubint Rella azóta tudatosan óvja a magánéletét, és inkább edzői, valamint táplálkozástudományi munkájára koncentrál. 

Mint elmondta, egyre több személyes eseményt, életmód-tábort és sportos rendezvényt tervez, ahol a követői élőben is találkozhatnak vele. 

A sportoló azonban őszintén beszélt lelkiállapotáról is. Bár kifelé erősnek mutatja magát, bevallotta, hogy „valójában nagyon összetört”. A nehézségeken az edzéseken keresztül próbál úrrá lenni, ahol sokszor teljes kifulladásig hajtja magát. 

 

