Kórházba kell mennie a szépséges modellnek – már mindenre felkészült

Sydney van den Bosch elárulta, hogy álmában sem gondolta volna, milyen sok kismama követi őt a közösségi oldalán, de rengeteg hasznos tanácsot kapott tőlük egyetlen éjszaka alatt. Ezek közül több dolgot már meg is fogadott: beszerezte például a pelenkázótáskát, a következő napokban pedig összeállítja a kórházi csomagot és kimosogatja a kislánya ruháit is.

Sydney van den Bosch már a véghajrában van: bármikor megérkezhet a kislánya

Fotó: Sydney van den Bosch / Bors

A szerencselányként is ismert Sydney van den Bosch elmondta: nagyon szeretné, ha a kislány már az új otthonba érkezhetne, de semmit sem akar a véletlenre bízni. Ezért inkább előre bepakolja a szükséges dolgokat, hogy ha hirtelen megindul a szülés, minden készen álljon – írja a Bors.

A poszt alatt rajongók és kismamák százai biztatták és osztották meg saját tapasztalataikat, ezzel is erőt adva a szépségkirálynőnek az utolsó napokra.