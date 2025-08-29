Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális olvasói videó: oldalára borulva fekszik az M7-es autópályán egy kisteherautó

Sydney van den Bosch

Kórházba kell mennie a szépséges modellnek – már mindenre felkészült

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Jobb félni, mint megijedni” – vallotta be Instagram-posztjában Sydney van den Bosch, aki szülési szabadságát tölti, és most már tényleg a véghajrában van. Sydney van den Boschnál bármelyik pillanatban megindulhat a vajúdás, ezért rajongóihoz fordult tanácsért: mit érdemes még beszerezni a nagy nap előtt?
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sydney van den Boschkismamakislány

Sydney van den Bosch elárulta, hogy álmában sem gondolta volna, milyen sok kismama követi őt a közösségi oldalán, de rengeteg hasznos tanácsot kapott tőlük egyetlen éjszaka alatt. Ezek közül több dolgot már meg is fogadott: beszerezte például a pelenkázótáskát, a következő napokban pedig összeállítja a kórházi csomagot és kimosogatja a kislánya ruháit is.

Sydney van den Bosch
Sydney van den Bosch már a véghajrában van: bármikor megérkezhet a kislánya
Fotó: Sydney van den Bosch / Bors

Sydney van den Bosch a véghajrában: „Bármikor érkezhet a kislány”

A szerencselányként is ismert Sydney van den Bosch elmondta: nagyon szeretné, ha a kislány már az új otthonba érkezhetne, de semmit sem akar a véletlenre bízni. Ezért inkább előre bepakolja a szükséges dolgokat, hogy ha hirtelen megindul a szülés, minden készen álljon – írja a Bors.

A poszt alatt rajongók és kismamák százai biztatták és osztották meg saját tapasztalataikat, ezzel is erőt adva a szépségkirálynőnek az utolsó napokra.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!