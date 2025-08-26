Óriási meglepetés: új, világsztár vendégzsűri érkezik a Sztárban Sztár All Stars műsorába

Nagy bejelentést tett a TV2: különleges vendég érkezik a Sztárban Sztár All Stars zsűrijébe. Az ország kedvenc orvosa, Hans Sigl, aki a Hegyi Doktor – Újra rendel című sorozat főszereplőjeként vált ismertté, vendégzsűritagként debütál a műsor következő adásában – írja a Bors.

Hatalmas meglepetés a Sztárban Sztár All Starsban!

A Sztárban Sztár All Stars vendégzsűrije videóban köszöntötte a magyar rajongókat

A népszerű színész rövid üzenetben köszöntötte a magyar rajongókat, amelyben elárulta, hogy régóta tervezte már a budapesti látogatást, és most végre valóra válik az út. Szombaton egy közönségtalálkozón is találkozhatnak vele a nézők, vasárnap pedig élőben láthatják a TV2 nagyszabású show-jában, a Sztárban Sztár All Starsban.