Rendkívüli

Figyelem! Ez a nagybank hamarosan megszünteti a bankkártyáját

Sztárban Sztár All Stars

Óriási meglepetés: új, világsztár vendégzsűri érkezik a Sztárban Sztár All Stars műsorába

A TV2 újabb meglepetést tartogat a nézőknek. A Sztárban Sztár All Stars következő adásában érkezik egy vendégzsűri, aki garantáltan az adás csúcspontja lesz.
Sztárban Sztár All StarsHans SiglHegyi Doktor – Újra rendelTV2

Nagy bejelentést tett a TV2: különleges vendég érkezik a Sztárban Sztár All Stars zsűrijébe. Az ország kedvenc orvosa, Hans Sigl, aki a Hegyi Doktor – Újra rendel című sorozat főszereplőjeként vált ismertté, vendégzsűritagként debütál a műsor következő adásában – írja a Bors. 

Hatalmas meglepetés a Sztárban Sztár All Starsban!
A Sztárban Sztár All Stars vendégzsűrije videóban köszöntötte a magyar rajongókat

A népszerű színész rövid üzenetben köszöntötte a magyar rajongókat, amelyben elárulta, hogy régóta tervezte már a budapesti látogatást, és most végre valóra válik az út. Szombaton egy közönségtalálkozón is találkozhatnak vele a nézők, vasárnap pedig élőben láthatják a TV2 nagyszabású show-jában, a Sztárban Sztár All Starsban. 

 

