Mellbedobással hódít: Tolvai Reni fekete miniruhában mutatta meg magát – videó

A rajongók szerint egyszerre volt játékos és vadító a felvétel, ami pillanatok alatt lángra lobbantotta a kommentmezőt. Tolvai Reni hosszú, szőke fürtjeit igazgatja, miközben egy olyan mellkidobós, fekete miniruhát visel, amiben szinte lehetetlen másra figyelni, csak a dekoltázsára – írja a Bors.

Tolvai Reni szeret villantani.

Fotó: MW Bulvár

A ruha feszes szabása és a rafinált pántmegoldások minden tekintetet a legforróbb részletekre tereltek. Nem csoda, hogy a poszt alatt záporoznak a tűz- és szívecske-emoji reakciók. Egy lelkes követő bevallotta:

Egy újabb szemkontaktus videó, amit elvesztettem…

Mások „kis hercegnőnek” nevezték az énekesnőt, és nem győzték dicsérni merész stílusát. A rövid klip alig néhány óra alatt több száz kedvelést és rajongói kommentet gyűjtött össze. Egy biztos: a kihívó videóval Reni ismét bebizonyította, hogyan kell a figyelem középpontjába kerülni.