Tolvai Reni

Mellbedobással hódít: Tolvai Reni fekete miniruhában mutatta meg magát – videó

1 órája
Egy újabb forró videóval kavarta fel a kedélyeket a közösségi médiában a népszerű énekesnő. Tolvai Reni ezúttal a „Fergalicious” dallamaira mozgott, miközben alig takaró, fekete miniruhájában villantotta meg szexi kebleit.
A rajongók szerint egyszerre volt játékos és vadító a felvétel, ami pillanatok alatt lángra lobbantotta a kommentmezőt. Tolvai Reni hosszú, szőke fürtjeit igazgatja, miközben egy olyan mellkidobós, fekete miniruhát visel, amiben szinte lehetetlen másra figyelni, csak a dekoltázsára írja a Bors.

Tolvai Reni
Tolvai Reni szeret villantani.
Fotó: MW Bulvár

A ruha feszes szabása és a rafinált pántmegoldások minden tekintetet a legforróbb részletekre tereltek. Nem csoda, hogy a poszt alatt záporoznak a tűz- és szívecske-emoji reakciók. Egy lelkes követő bevallotta: 

Egy újabb szemkontaktus videó, amit elvesztettem…

Mások „kis hercegnőnek” nevezték az énekesnőt, és nem győzték dicsérni merész stílusát. A rövid klip alig néhány óra alatt több száz kedvelést és rajongói kommentet gyűjtött össze. Egy biztos: a kihívó videóval Reni ismét bebizonyította, hogyan kell a figyelem középpontjába kerülni.

 

