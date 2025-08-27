Valami történt, alig lehet ráismerni Tóth Gabi szerelmére

Romantikus fotóval lepte meg a rajongókat Tóth Gabi és szerelme, Papp Máté Bence, de sokan alig ismerték fel a táncost a képen – írja a Bors.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence Fotó: Szabolcs László/Bors

Tóth Gabi 2023 nyara óta alkot egy párt Papp Máté Bencével, akivel a Dancing with the Starsban is együtt szerepeltek. Bár a TV2 sikerműsorát nem sikerült megnyerniük, az biztos, hogy a közönség előtt megmutatták: szoros és harmonikus párost alkotnak, mind szakmailag, mind személyesen.

Úgy tűnik, Tóth Gabi szerelmének új stílusa van

A friss közös kép azonban még inkább felkeltette az érdeklődést: Papp Máté Bencét alig lehet felismerni a régi tévés megjelenéséhez képest. A klasszikus kis bajusz és az új stílusos megjelenés teljesen megváltoztatta a táncos külsőjét, ami igencsak megdöbbentette a rajongókat.