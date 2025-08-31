Tóth Vera kitálalt, először szólalt meg a magánéletéről

Tóth Vera, a Megasztár első győztese és az ország egyik legelismertebb énekesnője a TV2 Tények műsorában tárta fel magánéleti titkait. Elmondta: voltak olyan kapcsolatai, amelyek komoly próbatételt jelentettek számára, mert „idegbeteg” exeivel sokszor nehéz volt együtt élni. Az énekesnő hangsúlyozta, hogy ezek az élmények bár megviselték, ma már erőt adnak neki, és segítettek abban, hogy megtanulja, milyen társ mellett lehet igazán boldog – írja a Bors.

Tóth Vera elmondta: voltak „idegbeteg” exeim, de a múlt tapasztalatai tették erősebbé és magabiztosabbá.

Fotó: Markovics Gábor

Tóth Vera őszintén beszélt a párkapcsolatairól

Az Artisjus-díjas sztár arról is mesélt, hogy pályája kezdetétől kezdve a közvélemény folyamatosan a súlyával volt elfoglalva, miközben szerinte sokkal fontosabb lenne, ha az emberek a hangjára és a zenei munkásságára figyelnének. Az énekesnő végül tudatos életmódváltással búcsút mondott a súlyfeleslegnek, és úgy érzi, ma már minden téren sokkal kiegyensúlyozottabb.